Erzincan'da derbi co?kusu

S?per Lig'in 16. haftas?nda Fenerbah?e 2019 y?l?n?n son derbisinde Be?ikta?'? 3-1 yendi. Derbi sonras? Erzincan'da soka?a d?k?len Fenerbah?eli taraftarlar ellerinde atk? ve formalarla Ordu Caddesinden D?rtyol kav?a??na kadar y?r?d?. Burada toplanan sar?-lacivertli taraftarlar ma? sonucunu co?kuyla kutlad?. Tak?mlar?na ?ark?lar s?yleyerek destekte bulunan taraftarlar uzun s?re tezah?rat atarak e?lendiler. Ellerinde atk? ve formalar? alarak me?ale yakan Fenerbah?e taraftarlar? daha sonra olays?z bir ?ekilde da??ld?.