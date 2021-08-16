Erzincan'da destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor

Öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerin her birini geleceğin bilim adamları olarak gördüğünü, ancak azimli olmaları ve çalışkanlıkları ile alanlarında yetkin olabileceklerini ifade etti. Ardından onarımı devam eden kız ve erkek pansiyonlarında incelemelerde bulundu.

Erzincan Fen Lisesinde 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak haftalık 24 saat yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları 02 Ağustos 2021 tarihinde başlamış olup 31 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek. Hafta içi pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 6'şar saat yüz yüze kurs, cuma günleri ise YKS deneme sınavları yapılmakta. Kurslara 12. sınıf öğrencilerinin tamamı katılmakta.