Erzincan'da diyabet etkinliği düzenlendi

Kronik ve metabolik bir hastalık olan diyabet hastalığının önemine vurgu yapmak adına, etkinlikte hastaneye gelen hastaların kan şekeri ölçümleri yapılarak, bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla diyabet konusunda el broşürleri dağıtıldı.

Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve hastane yöneticileri poliklinikler içerisinde kurulan diyabet standını ziyaret ettiler. Stantta Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Murat Akbaş ve Uzm. Dr. Arzu Uzun tarafından, ‘Dünya Diyabet Günü'nün önemine vurgu yapıldı.

Diyabet Günü'nün önemine dikkat çeken Başhekim Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, diyabetin pankreas organında yeterli miktarda insülin salgılanmaması veya da insülinin yeterli miktarda salgılanasına rağmen dokularda yeterince etki gösterememesi sonucunda görülen bir metabolizma hastalığı olduğunu belirterek, “Özellikle çok su içme, çok idrara çıkma, kilo ile değişiklikleri olan hastalarda, halsizlik, yorgunluk gibi problemleri olan hastalarda mutlaka kan şekeri ölçümü yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde risk faktörü ola hastaların da mutlaka yaşamları boyunca 1 defa kan şekeri ölçümü yaptırarak diyabet açısından taranmasını öneriyoruz. Kimdir bu riskli bireyler; özellikle 40 yaşının üzerindeki bireyler, 40 yaşının altında olup da obezitesi, fazla kilosu olan bireyler, kadınlarda özellikle gebelik sırasında ortaya çıkmış gebeliğe bağlı şeker tanısı alabilecek bireyler, onun dışında sağlıksız beslenmesi olanlarda veya ailede diyabet hastalığı olan bireyler mutlaka riskli olarak değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.