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Erzincan'da Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Erzincan yapımı tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Erzincan yapımı tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.


Erzincan Üniversitesi Camii İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç'ın tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ve Erzincan Valisi Ali Arslantaş, açılış konuşması yaptı.


Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Diyanet Gençlik Merkezi davetliler tarafından gezildi.


Burada toplanan gençlere ve diğer misafirlere hitaben bir konuşma yapan ve böylece hizmet merkezinin gençlere yönelik teberrüken ilk dersini veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın hemen her ilde önemsediği ve gençliğin kullanımına kazandırdığı bu güzide mekânlar, bugün elimizden kayıp gitmekte olan gençlerimizi bir arada tutacak, onları ilimle, bilimle, teknoloji ile ahlâk ve mâneviyat eksenli bir yaşayışa yönlendirecek umutlarımızı yeniden yeşertecek irfân mektepleri ve merkezleri olacaktır.


Gerek 4-6 yaş grubuna hitap eden kurslarımız ve dersliklerimiz, gerek her yaştan vatandaşımıza hizmet vermesi anlayışıyla teşekkül ettirdiğimiz Kur'an kurslarımız ve gerekse, özellikle gençlerimizi düşünerek hizmete kazandırdığımız bu yuvalar inşallah yüzümüzü ve yarınlarımızı aydınlık kılacak bir bilim/fen mektebi olacak ve geleceğimize yön verecektir.” dedi.

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