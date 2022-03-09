Erzincan'da “Dokunma Bana” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

Erzincan'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Dokunma Bana” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Salonunda seyircileri ile buluşan tiyatro oyununda, kadına olan şiddet, aile içi karmaşa, kadınlara yönelik medyaya yansıyan vakalar, kadına verilmesi gerek değerler ve bunun gibi birçok konuda günün anlam ve önemine mesajlar verildi.

"Dokunma Bana" isimli oyun Eser Tan yönetiminde 10 oyuncu tarafından işlendi. Tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.