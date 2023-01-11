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Erzincan'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Erzincan’da trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülere trafik kurallarına uyma yönünde alışkanlık kazandırılması, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve sürücülerin daha dikkatli sürüş yapmalarının sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erzincan'da trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülere trafik kurallarına uyma yönünde alışkanlık kazandırılması, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve sürücülerin daha dikkatli sürüş yapmalarının sağlanması amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.


13.00 - 14.00 saatleri arasında hava aracı (dron) ile özellikle cep telefonu, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik trafik denetimi yapıldı. Denetim esnasında sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirilmede bulunularak araç kokusu ve kalem dağıtıldı


Trafik birimlerince; dron denetimlerinin farklı yer ve saatlerde her gün düzenli olarak yapılacağı belirtildi.

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