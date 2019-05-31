Erzincan'da drone'li bayram denetimi

Erzincan'da da bu kapsamda huzur uygulamaları ve trafikte droneli denetimler yapıldı.

Bu kapsamda söz konusu trafik tedbirleri, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Erzincan'da polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Trafik denetimlerinde drone'lerden faydalanıldı. Trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan sürücüler, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılıyor.

Erzincan'da Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan açıklamada, “Vatandaşların özellikle bayram öncesi ve bayram tatili süresince ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih etmesi, görevli personel tarafından terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takoğraflarının, şoförlerin alkol durumlarının, taşımacılık yetki belgelerinin (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları) Zorunlu Mali Mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortalarının, şoförlerin sürücü belgeleri ile aracın fenni muayene durumunun kontrol edilmesi. Son yıllarda bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde, bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği görülmekte olup, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilmesi. Bunun için radarlı hız tespit ekipleri; başta bölünmüş karayollarımız olmak üzere, hız ihlallerinin ve bu ihlaller sonucu trafik kazalarının yoğunlaştığı yer ve yol kesimleri ile tespit edilen saat dilimlerinde seyir halinde denetimlerini sürdürmesi, araç durdurmanın mümkün olmadığı ya da risk oluşturduğu durumlarda denetimlerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 116'ncı maddesine istinaden ihlalde bulunanların araç tescil plakasına göre cezai işlem uygulanması suretiyle çevirme ekibi bulundurulmaksızın gerçekleştirilecek" denildi.