Erzincan'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri Başladı

Erzincan'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ve Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Yavuz Selim İlkokulu'nda öğrencilere yönelik çizgi film ve sinevizyon sunusu yapılarak etkinlik düzenlendi. Etkinlik sayesinde, öğrencilere; kağıt atıkların ve kağıt ambalajların, plastik, cam, ahşap, kompozit atıklarının neler olduğu, bunların ayrı toplanmasının nasıl yapılacağı, geri dönüşüm ile bu tür atıklardan neler üretilebileceği anlatılıp, görsel sunumlar çizgi filmler ile geri dönüşümün önemi anlatıldı. Etkinlik sonunda öğrencilere Çevreci Çocuk Dergisi ve şapka dağıtıldı.