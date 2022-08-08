Erzincan'da Dünya Emzirme Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1-7 Ağustos “Dünya Emzirme Haftası” münasebetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stant açılarak annelere ve anne adaylarına bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca etkinliklerde henüz doğmamış olan bebekler adına annelerine mektup yazıldı. Açılan standı ve gebe okulumuzu ziyaret eden Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız Dünya Emzirme Haftası çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, “Emzirmenin önemine dikkat çekmek ve anne sütünün faydaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacıyla hastanemizde ‘Emzirme Haftası' boyunca Laktasyon Polikliniği çalışanlarımız tarafından stant kurularak hastalarımıza bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. Ayrıca, Gebe Okulumuzda ‘Emzirin Gitsin' sloganıyla 1 hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. Eğitim anne karnında başlar ve temel taşını oluşturan Gebe Okulumuzda, doğmamış bebeklerimizin adına annelerine mektuplar hazırlandı. Mektuplarda anne sütünün önemi, faydaları, neden anne sütü? gibi anneyi bilgilendiren mesajlar mevcut. Sağlıklı nesiller için gebelerimizin özgüven kazanmalarını amaçlayan etkinliğimiz ‘Bebeğinizden size mektup var' temasıyla bebeğin anne sütünü almasını amaçlayan politikaları desteklemek emzirme aktörlerinin güçlendirilmesini amaçlayan WABA'nın seçtiği taba golda yakın renklerle gebe okulumuzda etkinliklerimiz kutlanmıştır” diye konuştu.