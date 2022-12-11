Erzincan'da Dünya İnsan Hakları Günü programı

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dünya İnsan Hakları Günü programı düzenlendi.

Müftülük Konferans Salonunda, Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptılar.

Programdaki konuşmasına 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayarak başlayan Vali Mehmet Makas'ta, “Devletimiz ve milletimiz, batıdan öğrendiğiyle değil, ecdadından öğrendiğiyle, insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla hareket ediyor ve her şeyin odağına insanı koyuyor. Tarihimizde olduğu gibi, bundan sonra da adaleti ve hoş görüyü tüm dünyaya götürecek olan Aziz milletimiz olacak. Dedemizin, ecdadımızın izinden giderek merhamet şiarıyla ülkemize gelen tüm mazlum insanlara sahip çıkacak, var olan haksızlıklara ve zulümlere karşı çıkmaya devam edeceğiz.” dedi

Konuşmaların ardından program; Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ‘Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair' adlı şiirin okunması, hayatını kaybeden maden işçisinin son mektubunun okunması, insan hakları evrensel beyannamesi ile ilgili video gösterisi, ‘insan hakları konulu sunum ve müzik dinletisi yapıldı.

Program, insan hakları günü konulu resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.