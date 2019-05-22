Erzincan'da Dünya Süt Günü kutlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak kutlanan Dünya Süt Günü Erzincan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Erzincan Melikşah İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ilk gezi yeri olarak Yedigün Süt Ürünleri işletmesine gezi düzenlenerek öğrencilere süt ve süt ürünlerinin önemi anlatılarak öğrencilere ayran ikram edildi. Ardından ikinci gezi yeri olarak Erzincan'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bünyesindeki Süt Toplama Soğutma ve Süt Analiz Merkezine gezi düzenledi. Düzenlenen gezide öğrencilere süt ve süt toplama merkezimiz hakkında Gıda Mühendisi Turgut Başakın ve Gıda Teknikeri Melike Bağ tarafından bilgiler verilerek öğrencilere süt ve kek ikram edildi.

Düzenlenen geziye Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Murat Şahin, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Melikşah İlkokulu Müdürü Mustafa Kayık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gezide konuşan İl Müdürü Murat Şahin; sütün insan hayatındaki en önemli gıdalardan biri olduğunu söyledi. Sağlıklı bir beslenme için süt ve süt ürünlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, özellikle çocuklara sütün sevdirilmesi ve günlük olarak tükettirilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Bu tür etkinliklerle süt tüketiminin özendirildiğini vurgulayan Şahin, süt tüketiminde istenen seviyeye ulaşılması için devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Murat Şahin; "Özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde süt içme alışkanlığının kazanılmasına özen gösterilmeli, çocuk ve gençler, bu besinleri her gün önerilen miktarlarda tüketmeleri için teşvik edilmelidir. Hepimizin de bildiği gibi ileri dönemlerde edindiğimiz alışkanlıkların temelinde çocukluk dönemindeki kazanımlarımız yer almaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı da bu dönemlerde kazanılmaktadır. Büyüme ve gelişme çağında olan çocukların süt ürünlerini tüketerek büyümesi ileri yaşlarda görülen osteoporoz (kemik erimesi) ve diğer hastalıklardan korunmada da çok önemlidir" dedi.

Gezi sonunda Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Murat Şahin ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Faruk Günay, geziye katılan tüm öğrencilere süt günü için özel olarak yaptırılan toplar takdim etti.

Geziye katılan öğrenciler geziden son derece mutlu olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.