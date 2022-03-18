Erzincan'da eğitime kar tatili

Erzincan'da yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar bugün tatil edildi.

Erzincan kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 18 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar karın tadını çıkardı. Karda futbol ve kartopu oynayan çocuklar neşeli dakikalar yaşadı.

Ergan Dağında da kayak severler kayak yapmanın tadını çıkardı.

Öte yandan kar yüksek kesimlerde tipiye dönüşünce sürücüleri olumsuz yönde etkiledi. Erzincan - Sivas yolu Sakaltutan ile Kızıldağ geçitlerinde, Erzincan - Erzurum kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.