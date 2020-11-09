İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da ekmeğe zam

Erzincan’da 220 gram ekmek 1 lira 75 kuruştan satılacak.

Erzincan'da 220 gram ekmek 1 lira 75 kuruştan satılacak.


Erzincan'da daha önce 1,50 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruşluk zamla 1 lira 75 kuruşa çıkarıldı. Zamlı tarifeye göre Erzincan'da 220 gram ekmek 1 lira 75 kuruştan satılacak. Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 25 kuruş zam yaptı. Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Yeni tarifeye göre, Erzincan'da ekmeğin bugünden itibaren 1 lira 75 kuruştan satılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.