Erzincan'da ele geçirilen eroin 1 ton 271 kilogram çıktı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Erzurum-Erzincan karayolu uygulama noktasında yürütülen denetimlerde Van'dan İstanbul'a gitmekte olan bir tır durduruldu. Yapılan denetimde narkotik dedektör köpeğinin tırın dorsesine tepki vermesi üzerine hayvan kuyruk yağlarının bulunduğu dorsede arama çalışması başlatıldı. Arama sonrası hayvan kuyruk yağlarının içerisine gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı bir ton 271 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Tır kabininde yakalanan H.Ç., R.Y. ile S.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi.