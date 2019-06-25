Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Erzincan'da en fazla Gümüşhaneli en az Yalovalı yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırma da ülke genelinde yaşayan Erzincanlıların sayısı bir önceki yıla göre 4 bin 61 kişi arttı. Verilere göre en fazla Erzincanlı 304 bin 554 kişi ile İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da yaşayan Erzincanlı sayısı bir önceki yıla göre 4 bin 387 kişi azaldı. Erzincanlıların yoğun yaşadığı illerin başında İstanbul gelirken, İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa takip ediyor. Erzincanlıların en az bulunduğu illerin başında ise Kilis geliyor.

İstanbul'da en fazla Refahiyeliler yaşıyor. 81 bin 872 Refahiyelinin yaşadığı İstanbul'da ikinci sırada 41 bin 4 kişi ile Kemah yer alıyor. İstanbul'da en az nüfusa ise Üzümlülüler sahip. İstanbul'da, Erzincanlılar çoğunlukla Kartal, Pendik ve Ümraniye'de yaşıyor. Ankara'da, en fazla Erzincanlı Çankaya ve Keçiören'de yaşıyor. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde ise hiç Erzincanlı yaşamıyor.

Erzincan'a diğer illerden gelerek yaşayanların başında Gümüşhaneliler ilk sırayı alıyor. Erzincan'da en az yaşayanlar ise Yalovalılar. 634 bin 820 Erzincanlının yaşadığı Türkiye'de resmi olmayan rakamlara göre 1.5 milyonun üzerinde Erzincanlının yaşadığı tahmin ediliyor.