Erzincan'da et üreticilerine yem karma makinesi desteği

Erzincan'da Kırmızı Et Üreticileri Birliğine kayıtlı üyelere hayvan beslemede en ekonomik yem rasyonu hazırlanması amacıyla DAP İdaresi tarafından yüzde 50 hibeli "2,5 m kapasiteli yem karma makinesi" verilecek.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesi üzerinden konu ile alakalı yapılan açıklamada, yem karma makinesi desteği projesi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen yatırımcıların, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden gerekli bilgileri alabilecekleri konusunda duyuru yapıldı.

Proje başvuruları ise yayımlanan şartlara uygun olarak hazırlanarak, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne en geç 23 Aralık 2022 tarihi saat 17.00'a kadar yapılacak.

Proje şartları ve başvuracak vatandaşlardan istedikleri şartlar ise sıralanarak

“Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler;

Gerçek kişi olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmıyor olmak, bakanlık tarafından oluşturulan güncel TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı olmak, hayvancılık işletmesinde en az 10 en fazla 50 Büyükbaş hayvanı olmak, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak, mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek kişiler tarafından sağlanması gereken yüzde 50 oranındaki katkı payının kendi temin etmekle yükümlü ve sorumlu olduğunu finansmanında kamu kaynakları kullanılmayacağını taahhüt etmek, Et Üreticileri Birliğine kayıtlı olmak.

Başvuru süreci ve şekli;

Başvuru zamanı: Bu proje çerçevesinde hazırlanan Yem Karma Makinesi alım başvuruları, şahsen 23.12.2022 tarihi saat 17.00'a kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapılır.

Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi: Bu proje çerçevesinde başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler.

Proje ekibi tarafından verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlıdır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

Proje ekibinin yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur. Yatırımcılar, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veya internet sayfasından temin edebilirler.

Başvuru şekli: Başvurular, yem karma makinesi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, proje dosyasında yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır. Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden Tarım ve Orman il Müdürlüğüne teslim edilir” ifadelerine yer verildi.