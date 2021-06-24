Erzincan'da etkili hutbe okuma yarışması yapıldı

Erzincan İl Müftü Vekili Serdar Buğday'ın başkanlığında ve oluşturulan jüri üyeleri nezaretinde yapılan yarışma neticesinde; birinci Abdulbaki Asal / Vekil İmam-Hatip, Ebubekir İncesu / İmam-Hatip ve üçüncü Bilal Çetin / İmam-Hatip oldu.

Yarışmacılardan Vekil İmam Hatip Abdulbaki Asal, 01 Ağustos 2021 günü Erzincan'da yapılacak olan etkili hutbe sunumu bölge yarışmasında ili temsil edecek.

Yarışmacılar, yarışma sonunda kitap ödülüyle taltif edildi.