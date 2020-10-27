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Erzincan'da ev yangını

Erzincan’da bir evin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan'da bir evin çatısında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Ersevenler Mahallesi 1608. Sokakta bulunan Ali Ekber Çiçek'e ait evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çiçek'e ait evin çatısında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay itfaiyeye bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar.


Yangında maddi zarar meydana geldi.

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