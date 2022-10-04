Erzincan'da eylül ayı içerisinde 26 aranan şahıs yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eylül ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 49 bin 22 GBT sorgulamasında, çeşitli suçlardan aranan 26 aranan kişi yakalandı. 33 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alınırken, bin 149 kişiye idari işlem yapıldı. Denetimlerde 149 kaçak göçmen de yakalandı.

Trafik ekiplerince yapılan 44 bin 794 araç kontrolünde, 6 bin 892 araca cezai işlem uygulanırken, 77 araç da trafikten men edildi. Diğer yapılan asayiş uygulamalarında ise, 416 işyeri kontrol edilerek 7 iş yerine ceza yazıldı. Kontrollerde, 6 adet kesici alet, 4 adet tabanca, 14 adet kurusıkı, 322,41 gram esrar, 9 bin 900 gram nargile tütünü, 203 bin gram tütün, 37 litre kaçak içki, 8 adet captagon, 58 adet sikke, 9 bin 580 adet makaron, 2 bin 110 paket kaçak sigara, 175 gram metamfatemin, 16 adet sentetik ecza, 38,34 gram bonzai, 105,37 gram eroin, 67,3 gram Afyon Sakızı ele geçirildi.