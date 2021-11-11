Erzincan'da ezanı güzel okuma kursları devam ediyor

Müftülüğün Fuaye Salonunda 4 hafta süre ile hafta içi 4 gün boyunca 14 kursiyerin katıldığı ve kurs hocalığını Cami-i Kebir Müezzin Kayyımı Erdoğan Seren'in yaptığı “Ezanı Güzel Okuma” kursunun ilk etabı tamamlandı.

14 kursiyerin katıldığı ezan kursu için İl Müftüsü Burhan Çakır, kursiyerlerle bir araya gelerek bir değerlendirme programı yaptı. Çakır, kursa katılanların yapılan kurstan yeteri kadar istifade edip edemediklerini anlamak adına değerlendirmeye alarak kendilerini dinledi.