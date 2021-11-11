İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da ezanı güzel okuma kursları devam ediyor

Erzincan İl Müftülüğünce personele yönelik ezanı güzel okuma kursları devam ediyor.


Müftülüğün Fuaye Salonunda 4 hafta süre ile hafta içi 4 gün boyunca 14 kursiyerin katıldığı ve kurs hocalığını Cami-i Kebir Müezzin Kayyımı Erdoğan Seren'in yaptığı “Ezanı Güzel Okuma” kursunun ilk etabı tamamlandı.


14 kursiyerin katıldığı ezan kursu için İl Müftüsü Burhan Çakır, kursiyerlerle bir araya gelerek bir değerlendirme programı yaptı. Çakır, kursa katılanların yapılan kurstan yeteri kadar istifade edip edemediklerini anlamak adına değerlendirmeye alarak kendilerini dinledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.