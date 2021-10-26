İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri denetlendi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube müdürlüğü ekiplerince Erzincan merkezde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri denetime tabi tutuldu.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm yurtta, kontrol görevlileri ile 3 gün sürecek gıda denetimi seferberliği başlatıldı. Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliğiyle 28 Ekim'e kadar 720 bin işletme denetlenecek. Bu çerçevede Erzincan merkezde bazı gıda işletmeleri de denetlendi. Unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi işletmelerin hem üretim hem satış noktalarında denetimler yapıldı. Ekiplerin gıda güvenliğine aykırı üretimin ve usulsüzlüklerin belirlendiği işletmelere cezai işlem uygulayacağı belirtti.

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