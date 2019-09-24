Erzincan'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara merkezli Erzincan'da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

“2011 yılı Komiser Yardımcılığı Sınavı” sorularının FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca ele geçirilerek sınava girecek örgüt üyelerine sınav öncesinde verilmesi ile ilgili olarak “silahlı terör örgütü üyeliği”, “resmi belgede sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık” suçlarından Ankara merkezli soruşturma kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah ülke genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda sınav sorularının verilmesinde ve alınmasında tespiti yapılan meslekten ihraç edilmiş 5 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında Ağrı, Ankara, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kırıkkale, Mersin, Sivas ve Tokat illerinde de işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.