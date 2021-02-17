Erzincan'da fırtına bir evin çatısını uçurdu

Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Tatlısu köyünde zarara yol açtı. Fırtına, Çubuk Belli'ye (93) ait evin çatısını tamamen yerinden sökerek uçurdu. Çatı ve odun parçaları etrafa saçıldı. Brandayla çevrili küçükbaş hayvanların kaldığı ağıllarda hasar oluştu.

Çatısı uçan evde yaşayan Belli ailesi, yağmur ve kardan eşyaların zarar görmemesi için çalışmaya koyuldu. Eşyaların bir kısmını akrabalarının yerleşkelerine taşıyan Belli ailesi bir kısmını da naylonlarla üzerlerini kapatarak geçici tedbir aldılar. Köyde AFAD ve ilgili ekipler incelemede bulunarak hasar tespiti yaptılar.

Evlerinin çatısının uçması sonucu zor durumda kaldıklarını gözleri yaşlı anlatan Kıymet Belli, “Mağdur durumdayız. Kimsede yok. Çoluk, çocuğumuzda yok. Yaşlı kadın oturuyoruz. Eşyaları taşıyoruz aşağı. Uçurdu götürdü rüzgâr her şeyi. Kar geliyor biz ne yapacağız” diyerek yardım beklediklerini söyledi.

Köy muhtarı Mustafa Köse ise zarar gören evde Belli ailesinin eşyaları taşımlarına yardımcı olarak, “Gece saatlerinde fırtına etkili oldu. Sabah zarar ziyanın olduğunu gördük” dedi.

Saim Belli'de, “Gece rüzgarda bir gürültü geldi. Kendimizi zor dışarı attık. Çatı uçmuş, yerle bir olmuş” diye konuştu.