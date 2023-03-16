Erzincan'da fırtına sonrası oluşan hortum çatıları uçurdu

Erzincan'da etkili olan yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesinde hortum felaketi yaşandı. Hortum nedeniyle adeta savaş alanına dönen beldenin bir bölümünde evlerin çatısı uçtu, demir direkler ve ağaçlar devrildi. Hortum anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, beldedeki bazı evlerde maddi hasar oluştu.