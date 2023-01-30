Erzincan'da fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi tutuklandı

Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.