İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi tutuklandı

Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı, 2 kişi tutuklandı.


Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde; ‘fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçunu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken fuhuş batağına sürüklenen 5 kadın kurtarıldı.


Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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