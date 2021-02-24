Erzincan'da gazetecilere "Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi" verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Erzincan'da görev yapan gazetecilere yönelik "Temel Afet ve Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Yapılan eğitim programı Erzincan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik'in sunumuyla başladı. Eğitim üzerine anlatım yapan Çelik, özellikle Erzincan'ın deprem kuşağında yer aldığını belirterek, “Sürekli depremlerle karşı karşıya kalmaktayız. Biz de bu depremlerde en az zararla çıkmak için 81 il de böyle çalışmalar yürütüyoruz. Hedef 2021 yılında 51 milyon kişiye ulaşmak. “ dedi.

AFAD personelinin anlatımıyla devam eden eğitim programında konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, “2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi yılı ilan edildi. Bu noktada vatandaşlarımızı afet bilinciyle bilinçlendirerek gerekli eğitimleri vermek istiyoruz. Allah muhafaza olası bir afet durumunda da zararı en aza indirgemek adına başta can kayıplarımız olmak üzere en az zararla çıkmak için vatandaşlarımızı eğitmek noktasında kendimize bir hedef edindik.” ifadelerine yer verdi.

Eğitim programı kapsamında, olası deprem anında binadan nasıl çıkılacağı üzerine tatbikat yapıldı. Ardından Erzincan AFAD İl Müdürlüğü önünde yangın tatbikatı yapıldı.