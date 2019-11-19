Erzincan'da Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi açılıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi hizmete açılıyor.

Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezinin hizmete açılacağı müjdesini verdi.

Milletvekilleri Karaman ve Çakır'ın ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye genelinde 35 ilde bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezlerinin 36'ncısı Erzincan'da vatandaşlarımızın hizmetine açılıyor. Yapılan girişimciler sonucunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Dr. Aysel Erdoğan sorumluluğunda akupunktur uygulaması, Dr. Uğur Erkan sorumluluğunda akupunktur uygulaması, mezoterapi uygulaması, sülük uygulaması, ozon uygulaması, Dr. Mehmet Doğan sorumluluğunda kupa uygulaması, hipnoz uygulaması, Dr. Semra Demirtaş sorumluluğunda ise kupa uygulaması hizmeti verilecek. Erzincan'ımıza hayırlı olsun.”