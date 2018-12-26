Erzincan'da genç çiftçilere manda dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016 yılında başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi" 2018 yılında da devam etti.

Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarında düzenlenen manda dağıtım programına katılan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileklerinde bulundu. Burada hayvan almaya hak kazanan genç çiftçilere hayvanlarını teslim ederken konuşan İl Müdürü Şahin, Genç çiftçi projesi kapsamında ilimizde kurulan işletmeler ile birlikte, kentlerde zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerimiz köylerine dönerek iş sahibi olmakta, hayvancılık veya bitkisel üretim yaparak tarımsal üretime katkı sunmaktadır.

Genç çiftçi projesinin başta genç çiftçilerimiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını dileriz" diye konuştu ve ardından hak sahibi çiftçilere hayvanları kura ile teslim edildi.