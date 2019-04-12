Erzincan'da Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası başladı

Erzincan'da Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası müsabakaları başladı.

Müsabakalar oldukça çekişmeli geçiyor. Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonası Erzincan'da başladı. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul sporları Genç erkekler ve Genç Bayanlar Badminton Türkiye Şampiyonasına Erzincan ev sahipliği yapıyor. 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan müsabakalarda 18 erkek 18 bayan olmak üzere toplam 36 takım mücadele ediyor.

Okul Sporları Gençler Badminton Türkiye Şampiyonasında, Gaziantep, Şırnak, İstanbul, KKTC, Zonguldak, Ankara, Van, Batman, Trabzon, Aydın, Denizli, Adana, Erzincan, Manisa, Kahramanmaraş, Giresun, Malatya, Bursa, Muş, Hatay, Samsun, Antalya, Konya ve Eskişehir illerinden gelen 18 bayan 18 erkek toplam 36 takım mücadele ediyor.