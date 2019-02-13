Erzincan'da gençler kan bağışıyla Kızılay'a destek oldu

Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundular.

Erzincan Gençlik Merkezi tarafından "Biz Bitti Demeden Bitmez" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi. Kampanya ya gençlerin yoğun ilgisi oldu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kış koşulları nedeniyle kan bağışının azaldığını belirterek sosyal medya hesaplarından yaptığı acil çağrının ardından Erzincan Gençlik Merkezi bu çağrıya destek verdi.

"Biz Bitti Demeden Bitmez" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Erzincan Gençlik Merkezi çalışanları ve gençler kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Kızılay'a destek olmak için kan bağışında bulunduklarını belirten gençlerden Enes Dağdelen ,"Erzincan Gençlik Merkezi tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına destek olmak amacıyla ben de kan bağışında bulundum. Tüm genç arkadaşları Türk Kızılayına deste olmak olmaya davet ediyorum"dedi.

Gençlerden Rana Nur Kavukçu ise " Erzincan Gençlik Merkezinin Kan bağış kampanyasını duydum. Bende destek olmak istedim. Kan bağışı konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Ertuğrul Erdemir kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kış aylarıyla birlikte kan bağışına olan ilgi biraz daha azaldı. Bu ilginin azalmasından dolayı yaşanılan sıkıntıyı gören Erzincan Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllü gençler bizleri yalnız bırakmayıp kan bağışında bulundular. Umarım bundan sonra da sıkıştığımız veya dara düştüğümüz zaman değil her zaman gençlerimiz yanımızda olacaklar. Bilindiği gibi kan bağışının faydaları çok büyüktür. Kan bağışı ile kandaki yağ oranı yüzde elli oranında düşmektedir. Kan bağışında bulunun donörler düzenli kan bağışında bulunmaları halinde genç bir insanın 20-25 yaşındaki insanın kemik iliği gibi genç kalabilmektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda yılda en az bir kez kan bağışında bulunan insanların kalp ve damar hastalıklarına yakalanma oranlarının büyük ölçüde en aza indiğini göstermektedir. Bu yüzden hem kendi sağlığımız hem de başka tanımadığımız insanların sağlığına kavuşmaları için kan bağışında bulunmalıyız " ifadelerini kullandı.