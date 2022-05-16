Erzincan'da Gençlik Haftası El Sanatları Sergisi Açıldı

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Erzincan Gençlik Merkezi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla dekoratif tablo,ebru,resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Erzincan Gençlik Merkezinde düzenlenen serginin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Erzincan Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Atilla Uğurlu, Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu ve gençler katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesiminin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından sergiyi gezen davetliler el sanatlarını incelediler. Gençlik Haftası kutlamalarının 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başladığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlama etkinliklerimiz dün başladı. Bu haftayı 19 Mayıs 2019 tarihine kadar böyle dolu dolu çeşitli aktivitelerle geçireceğiz. Kutlama etkinliklerimiz Gençlik Merkezimizde açılan el sanatları sergisi ile devam ediyor. Gençlerimiz merkezimiz bünyesinde bulunan güzel sanatlar atölyesinde resim,dekoratif tablo,ebru gibi el emeği göz nuru ürünlerini sergiliyorlar. Sergimiz hafta boyunca halkımıza açık olacak. Tüm halkımızı Gençlik Merkezinde gençlerimizin çıkarmış olduğu ürünleri gezmeye görmeye davet ediyoruz." dedi.

Açılan sergide bulunan birbirinden güzel eserlere gençlerin ilgisi de yoğun oldu. Erzincan Gençlik Merkezinde açılan sergi Gençlik Haftası boyunca ziyaretçilere açık olacak.