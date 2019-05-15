Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı

Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Anıt önünde düzenlenen programa Erzincan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ertuğrul Köroğlu, şube müdürleri ve gençler katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte Türk Bayrağı göndere çekildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nın Erzincan'da 15-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanacağını belirten Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tüm vatandaşları kutlama etkinliklerine katılmaya davet etti.