Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde gençler Şehitlik ve huzurevi ziyaretinde bulundu bowling oynadılar.

Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamaları devam ediyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi gençler arasında Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında bowling turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan gençler kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışmada keyifli dakikalar yaşadılar. Turnuvanın ardından gençler 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret edip huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler. Huzurevi ziyaretinin ardından Garnizon Şehitliği'ne giden gençler şehitler için dualar ettiler. Gençlerin sosyal kültürel sportif açıdan serbest zamanlarını en iyi ve etkili şekilde değerlendirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu “Erzincan'da Gençlik Haftası kutlamalarımız devam ediyor. Gençlerimiz ve sporcularımız hafta boyunca düzenledikleri sosyal kültürel ve sportif etkinlikler ile hem eğleniyor hem de herkesi İl Müdürlüğümüze bağlı tesislere davet edip aktivitelere davet ediyorlar. Bugünde Gençlik Merkezi üyesi gençlerimiz bowling turnuvası ile keyifli vakit geçirdiler huzurevi ziyaretinde bulunup huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler ve ardından Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek aziz şehitlerimiz için dualar ettiler.” dedi.