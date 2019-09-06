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Erzincan'da gençlik merkezi açılıyor

Erzincan’da İl Müftülüğü tarafından genç bireylere yönelik gençlik merkezi açılıyor.

Erzincan'da İl Müftülüğü tarafından genç bireylere yönelik gençlik merkezi açılıyor.


Erzincan İl Müftülüğüne bağlı gençlik hizmetleri koordinatörlüğünce Gülabibey cami bahçesinde gençlik merkezi yapılıyor. Yapımı devam eden merkezi yerinde inceleyen Vali Ali Arslantaş yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Arslantaş, “Erzincan Müftülüğü Gençlik Hizmetleri Koordinatörlüğü'nün yürütmüş olduğu çalışmalardan memnun kaldım. Gençlik merkezinin eksiklerine yönelik gerekli destek sağlanacak” dedi.


İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin ise, “Öğrencilerin manevi gelişimlerinin esas alındığı merkezde, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra oluşturulacak olan kütüphane imkânından istifade etmeleri, ilim ve fikir adamları tarafından düzenlenecek olan ilmî programlar ile gençliğin fikir ve ruh dünyalarına katkı sağlanmasına yönelik birçok programı uygulamayı planlıyoruz” diye konuştu.


İncelemede Vali Ali Arslantaş'a Belediye Başkanı Bekir Aksun ve İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin eşlik etti.

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