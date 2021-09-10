Erzincan'da genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün belirlenen plan dâhilinde kent genelinde temizlik çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, çöplerin toplanması, yolların ve parkların bakım-onarımının yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Hocabey Mahallesinde ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi çalışmalarını tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Bahadır Merdan; “Belirlediğimiz program dâhilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çöplerin toplanması, otların biçimi, cadde ve sokakların süpürülüp yıkanması gibi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz" dedi.