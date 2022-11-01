Erzincan'da gıda zehirlenmesi: 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan'da Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 20 öğrenci Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile Erzincan Vali Yardımcısı Ömer Özbay'da acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.