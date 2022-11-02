İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 20 öğrenciden 19'u taburcu oldu

Erzincan’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 20 lise öğrencisinden 19’u taburcu olurken 1 kişinin tedavisi devam ediyor.

Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 20 lise öğrencisinden 19'u taburcu olurken 1 kişinin tedavisi devam ediyor.


Erzincan'da dün gece saatlerinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi, kusma şikayeti olan 20 öğrenci Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alından öğrencilerden 19'u taburcu olurken 1 öğrencinin kontrolleri devam ediyor.


Müşahede altında tutulan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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