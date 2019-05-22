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Erzincan'da gökkuşağı görsel şölen sundu

Erzincan’da kısa süreli sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Erzincan'da kısa süreli sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.


Kısa süreli bölgesel bir sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan ve yaklaşık 25 dakika boyunca gökyüzünde izlenebilen gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı. Doğu Anadolu'da eşine sık rastlanmayan gökkuşağı, izleyenlere doyumsuz bir seyir yaşattı.


Erzincan semalarında renk cümbüşü oluşturan gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla anı kaydetmeyi ihmal etmedi.

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