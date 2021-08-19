Erzincan'da gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı

Erzincan'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Refahiye yolu üzerindeki gölete 100 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Keban'da Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları, baraj, gölet ve göllere bırakılmak üzere Erzincan dahil 18 kente gönderildi. Erzincan'a ulaşan yavru sazanlar Refahiye yolu üzerindeki Kalkancı göletine bırakıldı.

100 bin yavru sazan balığını gölete bıraktıklarını ifade eden ekipler sportif avcılığın yaygınlaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.