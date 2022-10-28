Erzincan'da görme engelliler, Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

Erzincan'da Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim eğitimi alan 3 görme engelli, Kur'an-ı Kerim okumanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Müftülüğünce görme engellilere yönelik "Braille Alfabesi ile Kur'an-ı Kerim Kursu" başlatıldı. Kursa katılan 3 görme engelli, her harfine dokunarak okudukları Kur'an ile gönül dünyalarını aydınlatıyor.

Terzibaba Mezarlığı Camii İmam Hatibi Yavuz Selim Erdoğan tarafından, görme engellilerin okuyup yazabilmesi açısından geliştirilmiş olan bir alfabe olarak Braille yöntemiyle yapılan dersler, eğitim öğretim dönemi süresince hafta için 5 gün süreyle devam edecek. Başlatılan Kur'an eğitimi derslerine Erzincan'dan 3 görme engelli vatandaş katılıyor.