Erzincan'da grip Aralık'ta artış gösterdi

Erzincan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanması bu yıl Aralık ayında grip vakalarında önemli artışa neden oldu. Kentteki hastaneler, grip şikayetiyle gelen hastalarla doldu.

Erzincan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı grip hastalığında artışa neden oldu, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu oluştu. Birçok kişi, grip ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Dün gece kent merkezinde bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluk kameralara yansıdı. Aralık ayında günlük ortalama 750-800 kişinin grip şikayetiyle hastaneye müracaat ettiği belirtildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Hirik: “Grip salgını yok”

Erzincan'da Aralık ayında artan grip vakalarına ilişkin İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Halk Sağlığı Müdürü Uz. Dr. Babürşah Taşlı, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen ve Erzincan Eczacılar Odası Başkanı Burak Sarıkaya'nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, kentte grip salgınının olmadığını kaydederek, “İlimizde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı grip hastalığında artışa neden oldu. Ama bu grip salgını boyutunda değil. Grip hastalığının tedavisi antibiyotik kullanmak değildir. Erzincan halkımıza seslenmek istiyorum. Acil servislere bu hastalıkla ilgili başvurmak yerine birinci basmak sağlık tesislerimizde Aile Sağlık Merkezleri bunlar, aile hekimlerimizi kullanabiliriz. Bu da acillerdeki yoğunluğu önlemek adına birinci basmak sağlık tesislerimize hastalar başvurabilirler. İlimizdeki 75 aile hekimimiz bu hastalarımıza yardımcı olabilirler. Tedavilerinde birinci basmak sağlık tesislerimizde çözüm bulabilirler” dedi.

Halk Sağlığı Müdürü Uz. Dr. Taşlı: “Günlük başvuru oranı 750-800 civarında”

Basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Halk Sağlığı Müdürü Uz. Dr. Babürşah Taşlı, grip hastalığı, korunma yolları ve tedavisi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Erzincan'da geçen yıl Kasım ayında gripten günlük 600 civarında hasta müracaatının olduğunu bu sene Aralık ayında bu rakamın 750-800 civarında artış gösterdiğini belirten Halk Sağlığı Müdürü Uz. Dr. Babürşah Taşlı, “Grip genelde Ekim ayında başlayarak Nisan sonuna kadar oldukça sık görülen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Genelde biz ilimizde geçmiş dönemlere baktığımız araştırmalarda bu hastalığın pik dönemi Kasım ayında olduğunu görüyoruz. Bu sene Aralık sonu Ocak ayına doğru sarktı. Hava sıcaklığının beklenilenin üzerinde seyretmesi bu sene böyle bir durum oluşturdu. Kış aylarında kapalı alanlarda daha çok zaman geçirdiğimiz için mevsimsel grip başta olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarda ciddi oranda bir artış olduğunu görüyoruz. Bu aylarda bir artış olmasını bekliyorduk ancak bunu bir salgın olarak değerlendirmiyoruz. Bu sene Aralık ayında ilimizde Aralık ayında mevsimsel gribin aktif dönemini yaşıyoruz. Geçen yıl Kasımda yaşamıştık bu yıl Aralık ayında yaşıyoruz. Günlük hasta verilerimizi inceledik. İl genelinde geçen yıl bu sayı 600'lerdeydi bu sene 750-800'lerde” diye konuştu.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen: “Yüzde 36 oranında bir hasta artışı söz konusu”

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Orhan Çimen, hastanede her türlü tedbirin alındığı ve sağlık çalışanı sayısında bu dönemde artışa gittiklerini ifade ederek, “Hastanemizde 2018 yılına göre 2019'u kıyasladığımız zaman yüzde 36 oranında bir hasta artışı söz konusu. 27 bin acil servis başvurumuz varken 2019 yılında 37 bin acil servis başvurumuz var. Tabi bu bir salgın değil ama beklenilen bir süreç. Sadece zamanlaması biraz uzadı. Gerekli tedbirleri zaten almıştık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını artırıp vardiya usulü çalışmaktayız” dedi.

Toplantıda ayrıca kentte eczanelerde yaşanan yoğunluk üzerine Eczacılar Odasıyla birlikte alınan ortak kararla bundan sonra Erzincan'da resmi tatillerde ve Pazar günleri iki tane nöbetçi eczane olacağı belirtildi.