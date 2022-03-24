Erzincan'da gül üretimi

Erzincan'da bahar aylarında şehre daha yeşil ve daha güzel görünüm kazandırmak amacıyla kendi gülünü üretmek için çelik yöntemiyle gül üretme çalışmalarına devam ediliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budama yaptıkları güllerden topladıkları binlerce çelik hazırlanan özel alanda üretime hazır hale getiriliyor. Çeşitli renklerde olan güllerden alınan çeliklerin günlük olarak bakımı yapılırken, yetişecek yeni güllerin bahar aylarında park, bahçe ve yeşil alanlarda dikimi sağlanacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Esra Sudaş, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde çelik üretim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erzincan genelinde bulunan parkları ve yeşil alanları güzelleştirmek için üretilen gül çelikleri, bahar mevsiminin gelmesi ile toprakla buluşacak.” dedi.