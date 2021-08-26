Erzincan'da güzel sanatlar için özel yetenek sınavları yapıldı

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Eğitim Fakültesinde gerçekleşen Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ve Resim-İş Öğretmenliği programı özel yetenek sınav yerlerini ziyaret eden Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Erdem Yavuz ve Doç. Dr. Alper Kaşkaya da sınavları yakından takip etti.

Resim-İş Öğretmenliği programı özel yetenek sınavında Resim-İş Öğretmenliği bölümüne alınacak olan 30 kişilik kontenjan için başvurusu kabul edilen 92 aday, 2 aşamalı olarak sınava alındı. Canlı Modelden (Figüratif) Desen ve İmgesel Tasarım (Kompozisyon) çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavda becerilerini ortaya koyan adaylar, Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne girebilmek için ter döktü.

Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı özel yetenek sınavında ise adaylar, jüri karşısında müziksel işitme-yineleme ve deşifre (solfej) sorularını, ardından müziksel söyleme ve çalma becerilerini sergiledi. Değerlendirme sonucu başarılı olan 40 aday kesin kayıt yapmak hakkına sahip olacak.

Yapılan özel yetenek sınavı sonucu başarılı olan adayların sonuçları 27 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Asıl listeden kazananların kesin kayıtları 01-02-03 Eylül 2021 tarihlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacak.