Erzincan'da Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca, din hizmetleri sınıfında imam hatip müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi hafız personelin Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek, aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla, belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde İl/İlçe Müftülüklerince mahallinde 6 ay/24 hafta süreli “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlenmesi öngörüldü.

Bu maksatla, Erzincan İl Müftülüğüne bağlı görev yapmakta olan ve görevini hafız olarak sürdüren imam-hatip ve müezzin kayyımlar, “Hafızlığı Muhafaza” esasına bağlı olarak hem hafızlıklarını kuvvetlendirmek hem de daha tecrübeli bir okuyucu olmak maksadıyla düzenlenen kursa kursiyer olarak katılım sağladılar.

04 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 24 Aralık 2021 tarihinde sona eren 1. dönem kursun ardından, 03 Ocak 2022 tarihinde ikinci dönem olarak başlayan kurs, eğitim bitirme sınavları yapılarak 25 Mart 2022 tarihinde sona erecek.

Hafız Mehmet Aydın Camii İmam Hatibi Hafız Yunus Ağyazı'nın nezaret ettiği kursta 13 kişilik bir personel grubu hafızlığını muhafaza için dinletiyor.