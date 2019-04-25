Erzincan'da Hafızlık İl Birinciliği yarışması yapıldı

Erzincan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri arasında çeşitli yarışmalar yapılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2019 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Merkezi ve İlçelerde yapılan yarışmalar sonucunda birinci olarak gelen Din Görevlileri arasında “Hafızlık Yarışması İl Birinciliği” yarışması yapıldı.

Camii Kebir Camii'nde Komisyon Başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Serdar Buğday'ın yaptığı yarışmada, Recep Demir Kur'an Kursu Öğreticisi Muhammed Budak Hafızlık yarışmasında birinci olarak bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.