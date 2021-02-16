İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da haftalık vaka sayısı Erzincan 60,37 oldu

Erzincan’da il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayısı 60,37 olarak açıklandı.

Erzincan'da il bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayısı 60,37 olarak açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7 günlük covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, paylaşımında “Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısında Erzincan'ın 60,37 olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.