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Erzincan'da HAP eğitimi

Erzincan’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimi verildi.

Erzincan'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) eğitimi verildi.


23-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşen eğitimde salon eğitimi ve masa başı tatbikatı yapılarak olası afet ya da acil durumlara hazırlıklı olunması amaçlanıyor.


Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında gerçekleştirilen eğitim, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm.Dr. Yasin Bılgın ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Nadir Bayrak'ın açılış konuşmaları ile başladı.


Eğitime kentin merkez ve ilçe hastanelerinden olmak üzere 25 personel katılımı sağladı.

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