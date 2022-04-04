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Erzincan'da "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği

Erzincan’da Polis Haftası programları dâhilinde "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği gerçekleşti.

Erzincan'da Polis Haftası programları dâhilinde "Haydi Hep Birlikte Pedallayalım" etkinliği gerçekleşti.


Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümü münasebetiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğine valinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, emniyet personelleri ve aileler katıldı. “Haydi Hep Birlikte Pedallayalım” isimli bisiklet turunda katılımcılar kent merkezindeki parkurda bisiklet sürdüler.

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