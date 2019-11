Erzincan'da hayvan kesiminde yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşturuldu

Erzincan'da hayvan kesimiyle ilgili yaşanan sıkıntılar Et ve Süt Kurumuyla yapılan anlaşma neticesinde çözüme kavuşturuldu.

Erzincan'da özellikle son 6 aydan beri kesimhanede yaşanan sıkıntılar ile pazarlama yaşanan problemler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Faruk Günay'ın çabaları ile aşıldı. Et ve Süt Kurumu ile irtibata geçen Başkan Günay, Erzincan'da Et ve Süt Kurumu ile anlaşma yapıldığını ve haftada bir gün 250 büyükbaş hayvanın kesiminin yapılacağını söyledi. Erzincan'da erkek hayvan kesiminin başladığını ifade eden Başkan Faruk Günay, “Erzincan'da erkek hayvan kesimi ile başladı. Özellikle son 6 aydan beri Erzincan'da kesimle ilgili sıkıntılar vardı. Fiyatlar bir hayli aşağı inmişti. 28-29 liraya kadar erkek hayvan karkas fiyatını aşağı çekmişlerdi. Kesim işlemlerinden sonra pazarlamada problem oluyordu. Bizde son 3 hafta içerisinde Et Süt Kurumu ile irtibata geçtik. Konuyla ilgili bundan bir hafta önce Valimize çıktığımızda konuyu kendilerini açtığımızda her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirdiler. Ankara'da Et Süt Kurumu ile irtibata geçtiğimizde Et Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun bu konuda bize her türlü yardımı sağladı. 3 hafta içerisinde de Erzincan'a kesim yetkisini verdi. Bundan sonra haftada bir gün 250 başa kadar Erzincan'da kesin yapılabilecek ve bu kesimin haricinde yağsız kesim olacak. Yağsız kesimde de fiyat 32 liraya kadar çıkabilecek. Çiftçilerin içinde bulunduğu sıkıntıda oldukça iyi rakam ve öyle tahmin ediyorum ki Et Süt Kurumu piyasada olan sıkıntıyı rahatlatacak. Sıra almak şartıyla çiftçilerimiz kesimlerini yaptırabilirler. Kesimhaneye uğrayarak isimlerini yazdırıp haftada 1 gün yapılacak olan kesimlerde hayvanlarını kestirebilirler” diye konuştu.