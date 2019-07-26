Erzincan'da hububat hasadına sıkı denetim

Hasadın başladığı Erzincan'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tarlalarda dane kontrolleri gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, hububat hasadının yüzde 95'inin biçerdöverler tarafından yapıldığını söyledi. Biçerdöverlerin belirli kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Şahin, bakanlığın kendilerine verdiği yetki ve ilgili talimatlar gereği teknik personelin biçerdöverlerin kontrollerini sürekli yaptığını söylerken, böylece dane kaybını en alt seviyeye getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Şahin, dane kaybını önlemek için biçerdöver operatörlerinin ayarlarını çok iyi yapmaları ve arazinin yapısını da dikkate alarak uygun hızla gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, kontrollerde yüzde iki dane kaybının esas alındığını, bunun üzerinde dane kaybı olduğunda cezai müeyyide uyguladıklarını ve yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti.